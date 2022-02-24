На Закарпатті створили гуманітарний штаб для розміщення евакуйованих осіб

В Закарпатській області створили гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих осіб. Про це Суспільному повідомив прессекретар Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.
"Просимо звертатись за вказаними номерами телефонів: - (0312) 63 04 40 - (0312) 61 54 65 - (0312) 61 66 74 - (096) 284 33 68", — повідомив Роман Молдавчук.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
- Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.