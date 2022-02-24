На Закарпатті створили гуманітарний штаб для розміщення евакуйованих осіб

В Закарпатській області створили гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих осіб. Про це Суспільному повідомив прессекретар Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.

"Просимо звертатись за вказаними номерами телефонів: - (0312) 63 04 40 - (0312) 61 54 65 - (0312) 61 66 74 - (096) 284 33 68", — повідомив Роман Молдавчук.

Що відомо:

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Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;

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