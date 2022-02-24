На Житомирщині за добу, 23 лютого, підтвердили коронавірус у 1 190 жителів області. Померли восьмеро людей.

Про це 24 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

23 лютого лабораторний центр провів 1 369 досліджень на наявність захворювання – у 1 190 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 22 879 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще восьмеро людей.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 538 летальних випадків.

23 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 251 жителя області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 192 802 жителі, з яких 166 385 вже одужали.

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