Транспорт у Дніпрі та області працює у звичайному режимі

Усі види міського транспорту у Дніпрі наразі працюють у звичайному режимі, - жодних змін у розкладі немає. Про це під час брифінгу повідомив начальник транспортного управління міста Ігор Маковцев.

За його словами, розробляється план дій на випадок погіршення військової ситуації у місті та необхідності евакуації.

Начальник управління транспорту Дніпропетровської облдержадміністрації Михайло Варакута розповів, що транспорт в області працює у штатному режимі в усіх напрямках.

"Курсує 711 одиниць транспорту, всі водії попереджені, що у разі необхідності евакуації, вони будуть задіяні. Через скупчення транспорту на дорогах, можуть бути затримки, але весь транспорт працює", - сказав він.

За фнформацією Служби автодоріг області, на автошляху Н - 23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя поліція перекрила рух на 277км. А також в районі кільця на перетині трас Н-23 та Р-73 , біля міста Нікополь, Нікопольського району.

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