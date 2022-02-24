У Жашкові на Черкащині зранку було чутно вибух, зараз спокійно

У Жашкові Черкаської області наразі ситуація спокійна, зранку чули вибух. Про це Суспільному повідомив міський голова Ігор Цибровський.

Ігор Цибровський поінформував, що зранку було чутно вибух.

"Зранку в місті був вибух. Наразі ситуація у Жашкові штатна. Все спокійно", – сказав він.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

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