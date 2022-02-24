На житлових масивах Дніпропетровщини пожеж та загиблих немає - ДСНС

На житлових масивах Дніпропетровщини пожеж та загиблих немає. Про це повідомив начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

За його словами, до рятувальників з ранку надходить інформація від жителів щодо пожеж внаслідок вибухів біля військових об'єктів під Дніпром, у Новомосковському, Нікопольському та Криворізькому районах.

Водночас, за інформацією ДСНС України, повідомляється, що у Краснопіллі поблизу Дніпра та у Марганці сталися пожежі на військових складах.

Підрозділи Служби порятунку Дніпропетровської області переведені на посилений варіант несення служби.

Читайте також

- Мешканців одного з районів Кривого Рогу просять евакуюватися

- У Дніпрі батьків просять залишити дітей дома

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро