"Прийшло вдвічі менше дітей". Як працюють дитячі садки у Чернівцях

У деякі дитячі садки Чернівців батьки не привели дітей, в інших — перебуває кілька десятків дошкільнят. У разі надзвичайної події дітей евакуюють в укриття та підвальні приміщення.
Про це Суспільному повідомили у дитячих садках.
Зокрема, у садок №51 батьки не привели дітей. У заклад №44 прийшли переважно дошкільнята працівників садка. Наразі там 29 дітей, вчора було — понад 200.
За словами адміністрації садочку №4, прийшли 17 з понад ста дітей. Батьки деяких дітей забирають.
Вдвічі менше дітей прийшли у садок №12, втричі менше — у садку №42.
Вранці влада Чернівців повідомила, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
Читайте також
Чернівці готові прийняти 14 тисяч людей з інших міст у разі вторгнення Росії — Клічук
У Чернівцях та області учні переходять на дистанційне навчання
Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]