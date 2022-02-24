"Прийшло вдвічі менше дітей". Як працюють дитячі садки у Чернівцях

У деякі дитячі садки Чернівців батьки не привели дітей, в інших — перебуває кілька десятків дошкільнят. У разі надзвичайної події дітей евакуюють в укриття та підвальні приміщення.

Про це Суспільному повідомили у дитячих садках.

Зокрема, у садок №51 батьки не привели дітей. У заклад №44 прийшли переважно дошкільнята працівників садка. Наразі там 29 дітей, вчора було — понад 200.

За словами адміністрації садочку №4, прийшли 17 з понад ста дітей. Батьки деяких дітей забирають.

Вдвічі менше дітей прийшли у садок №12, втричі менше — у садку №42.

Вранці влада Чернівців повідомила, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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