До Шосткинської лікарні, на Сумщині, доставили двох поранених. Про це 24 лютого повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
"Поранені — з-під Глухова, поранення — середньої тяжкості. Наші лікарі їх лікують. Система охорони здоров'я організована на цілодобове чергування", — зазначив він.
Раніше поідомляли, що в Глухівську лікарню доставлені 6 поранених військовослужбовців.
Читайте також
- Російські війська перетнули кордон в Сумській області.
- Воєнний стан: що відбувається у Сумах
- На Сумщині та в Сумах було чути обстріли
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram