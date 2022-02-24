До Шосткинської лікарні, на Сумщині, доставили двох поранених. Про це 24 лютого повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"Поранені — з-під Глухова, поранення — середньої тяжкості. Наші лікарі їх лікують. Система охорони здоров'я організована на цілодобове чергування", — зазначив він.

Раніше поідомляли, що в Глухівську лікарню доставлені 6 поранених військовослужбовців.

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