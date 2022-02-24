Голова Мирненської селищної ВЦА показав наслідки обстрілу громади

Голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що вся громада без світла. Майже вся без зв'язку.

"Частково перейшли на зв'язок по спортивних раціях між співробітниками ВЦА. Окупанти нищать село Старогнатівка. Всі живі", — розповів Володимир Весьолкін.

Що відомо

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

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