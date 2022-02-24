Міжнародний аеропорт "Львів" посилено охороняють – голова Львівської ОДА

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького пере6уває під посиленою охороною. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Львівський аеропорт поки що не піддався атаці, він посилено охороняється. Так само охороняється злітно-посадочна смуга, щоб не дати противнику приземлити власні повітряні судна", – повідомив Максим Козицький.

Також на Львівщині під посиленим наглядом поліції, Нацгвардії та СБУ перебувають об’єкти критичної інфраструктури.

Вранці, 24 лютого, усі рейси з та до Міжнародного аеропорту "Львів" скасували у зв'язку з закриттям повітряного простору. Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.

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