Міжнародний аеропорт "Львів" посилено охороняють – голова Львівської ОДА

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького пере6уває під посиленою охороною. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
"Львівський аеропорт поки що не піддався атаці, він посилено охороняється. Так само охороняється злітно-посадочна смуга, щоб не дати противнику приземлити власні повітряні судна", – повідомив Максим Козицький.
Також на Львівщині під посиленим наглядом поліції, Нацгвардії та СБУ перебувають об’єкти критичної інфраструктури.
Вранці, 24 лютого, усі рейси з та до Міжнародного аеропорту "Львів" скасували у зв'язку з закриттям повітряного простору. Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.
Що відомо
- Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.
- Вранці, 24 лютого, на Львівщині обстріляли три військові частини у Бродах, Новому Калинові і Кам’янка Бузькій.
- 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
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