Брифінг Житомирської ОДА щодо ситуації в області – коротко головне

24 лютого у Житомирьскій ОДА зібрали терміновий брифінг, аби розповісти про ситуацію на Житомирщині. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук.

За його словами, брифінг проходив за участі голови Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка, міського голови Житомира Сергія Сухомлина та новопризначеного тво начальника Нацполіції в області Олега Трачука.

Фото: Житомирська ОДА Зліва направо: Сергій Сухомлин, Віталій Бунечко, Олег Трачук

Публікуємо основні витримки з брифінгу

Голова ОДА Віталій Бунечко повідомив, що є мінімум один загиблий унаслідок обстрілу в смт. Озерне.

Новий тво начальника ГУНП Олег Трачук розповів, що поліція працює у посиленому режимі. Правоохоронці залучені до охорони стратегічно важливих будівель. Посилений контроль автомобілів.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин сказав, що на сесії Житомирська міська рада виділила додаткові гроші на тероборону. Міський голова каже, що наразі була додатково підсилена охорона критичних об'єктів інфраструктури. Сухомлин просить городян запастися водою. За його словами, в місті працює 31 скважина і є генератори, які у разі вимкнення електрики забезпечать їхню роботу і населення водою.

Тво начальника ГУНП Олег Трачук повідомив, що зараз біля банкоматів та аптек виставили додаткові наряди поліції. Також в межах області виставили блок-пости. Населення перевірятимуть. Просять населення поставитися з розумінням і не чинити перешкод.

Голова ОДА Віталій Бунечко сказав, що влада робитиме все, аби вистачало води та продуктів для всього населення Житомирщини.

Докладніше – у матеріалах згодом. Слідкуйте за оновленнями.

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