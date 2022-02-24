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Миколаївська ОДА створила телеграм-канал, в якому інформуватимуть про події в області
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Миколаївська ОДА створила телеграм-канал, в якому інформуватимуть про події в області

Денис Бобков
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Миколаївська ОДА створила телеграм-канал, в якому інформуватимуть про події в області Фото: Associated Press

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області.

Канал створили зранку 24 лютого після обстрілів авіації Російської Федерації у Миколаєві.

За словами голови Миколаївської обладміністрації Віталія Кіма, інформацію оновлюватимуть щонайменше один раз на годину.

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