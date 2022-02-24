Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області.

Канал створили зранку 24 лютого після обстрілів авіації Російської Федерації у Миколаєві.

За словами голови Миколаївської обладміністрації Віталія Кіма, інформацію оновлюватимуть щонайменше один раз на годину.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

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