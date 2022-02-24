Упродовж 23 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 379 випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу медпрацівники виявили у 138 жителів Коломийського, 131 — Івано-Франківського, 59 — Калуського, 26 — Надвірнянського, 24 — Косівського та трьох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медики зареєстрували у 181 629 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 23 лютого медики зафіксували 11 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 476 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 635 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 151 978 жителів області.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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