У Нетішині всі силові структури, виконком працюють в посиленому режимі. За розпорядженням Шепетівської РДА, садочки та школи сьогодні, 24 лютого, працювати не будуть.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк.

"Увага!!! відбувається неприкрите вторгнення московських військ в Україну! Розгортаємо штаб. За розпорядженням Шепетівської РДА, садочки та школи сьогодні працювати не будуть. Всі силові структури, виконком працюють в посиленому режимі. Зберігайте спокій. Будьте пильними", - написав міський голова.

Також Олександр Супрунюк повідомив у себе на сторінці: "Увага!!! Повітряна тривога!!!".