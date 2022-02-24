За добу на Запоріжжі від COVID-19 щеплено понад дві тисячі мешканців регіону

За добу 23 лютого у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 2 237 людей.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 535 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) — 1135. Бустерною дозою щепилися 567 людей.

Всього, з початку вакцинальної кампанії, станом на 24 лютого вакцинувалися 623 369 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 594 337 з них, що складає 36,3 % від загальної кількості населення області (станом на 1 січня 2022 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1638462 особи).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

У Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень.

7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти COVID-19. Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду.

МОЗ скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів.

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