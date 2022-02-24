Російські війська перейшли кордон в прикордонних областях: є поранені

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області агресор пройшов через пункти пропуску «Сеньківка» та «Грем`яч» і на інших напрямках. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.

За інформацією прикордонників наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка. Росіяни обстріляли більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Зазначається, що серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами України вживають всіх заходів, щоб зупинити наступ.