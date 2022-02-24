"Не панікуйте, не створюйте затори на дорогах": херсонський міський голова

Не панікувати та намагатись не створювати затори а дорогах, особливо у напрямку Миколаєва, з такими словами Херсонський міський голова зврнувся до містян у кометарі Суспільому.

"Велика проблема, яка зараз може бути – це паніка. Всі структури працюють в штатному режимі - водоканал, обленерго, газова компанія. Транспорт у місті також працює. Будемо працювати згідно затверджено у Кабінеті Міністрів України війського положення. Вся інформація буде оприлюватись у перевірених засобах масової інформації, також створені депутатські групи, ОСББ", - сказав Ігор Колихаєв.