Перелік укриттів у Запоріжжі. Інтерактивна карта

У Запоріжжі наявні 2246 укриттів різного типу, в яких можливо розмістити 829 тисяч 316 людей.

Про це розповів заступник начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради Валерій Філіпович.

З них 1 950 найпростіших – підвальні приміщення, які розраховані на 650 тисяч осіб.

Розташування укриттів, якими у випадку надзвичайної ситуації можливо скористатися, можна переглянути на інтерактивній карті — тут.

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