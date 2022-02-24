Перелік укриттів у Запоріжжі. Інтерактивна карта

У Запоріжжі наявні 2246 укриттів різного типу, в яких можливо розмістити 829 тисяч 316 людей.
Про це розповів заступник начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради Валерій Філіпович.
З них 1 950 найпростіших – підвальні приміщення, які розраховані на 650 тисяч осіб.
Розташування укриттів, якими у випадку надзвичайної ситуації можливо скористатися, можна переглянути на інтерактивній карті — тут.
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