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На Буковині комунальні підприємства працюють без перебоїв та у штатному режимі — голова ОДА
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На Буковині комунальні підприємства працюють без перебоїв та у штатному режимі — голова ОДА

Олена Дуняк
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На Буковині комунальні підприємства працюють без перебоїв та у штатному режимі — голова ОДА Суспільне Буковина

У Чернівецькій області комунальні підприємства та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі та без перебоїв.

Про це під час брифінгу сказав голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

За словами Осачука, об'єкти інфраструктури працюють під охороною.

Раніше на комунальних підприємствах Чернівців проводили навчання на випадок надзвичайних ситуацій. Там відпрацьовували домедичну допомогу та проводили інструктажі.

За словами міського голови Романа Клічука, у Чернівцях все працює у штатному режимі, крім шкіл, які перейшли на дистанційне навчання.

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