У Чернівецькій області комунальні підприємства та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі та без перебоїв.
Про це під час брифінгу сказав голова облдержадміністрації Сергій Осачук.
За словами Осачука, об'єкти інфраструктури працюють під охороною.
Раніше на комунальних підприємствах Чернівців проводили навчання на випадок надзвичайних ситуацій. Там відпрацьовували домедичну допомогу та проводили інструктажі.
За словами міського голови Романа Клічука, у Чернівцях все працює у штатному режимі, крім шкіл, які перейшли на дистанційне навчання.
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Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.