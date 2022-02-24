Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії, зокрема, зачинити школи та дитячі садочки.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють", — йдеться у повідомлення.
При цьому лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Також столична влада доручила балансоутримувачам забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен", — додали в КМДА.
Мапа розміщення укрить доступна за посиланням.
Читайте також: Військове вторгнення Росії. Останні новини
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!