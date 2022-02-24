Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії, зокрема, зачинити школи та дитячі садочки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють", — йдеться у повідомлення.

При цьому лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Також столична влада доручила балансоутримувачам забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен", — додали в КМДА.

Мапа розміщення укрить доступна за посиланням.

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