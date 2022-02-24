24 лютого в Одеській міській раді створили оперативний штаб. Усі служби міста працюють у посиленому режимі. Про таке повідомила речниця мерії Наталя Мальцева.

В міській раді повідомили про те, міський транспорт працює за розкладом.

Одеські служби "Одесагаз-Постачання", філія "Інфоксводоканал" та "Обленерго" працюють у штатному режимі.

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