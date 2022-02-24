У Львові відбулася оперативна нарада керівництва міста через військове вторгнення Росії. Школи перевели на дистанційне навчання, садочки працюють у черговому режимі, мешканців закликають за можливості залишатися вдома. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
"Решта за можливості – залишайтесь сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас. У цей час важливо слідкувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації Слава Україні!", – закликав міський голова Львова Андрій Садовий.
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив, що школи, садочки і університети на Львівщині переходять на дистанційний режим роботи.
Також усі рейси з та до Міжнародного аеропорту "Львів" скасовано у зв'язку з закриттям повітряного простору. Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.
У Львові понад 6 тисяч приміщень придатні для укриття мешканців міста. Це підвали і паркінги. Переглянути мапу із укриттями можна тут.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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У Львові понад 6 тисяч приміщень придатні для укриття мешканців міста. Це підвали і паркінги. Переглянути мапу із укриттями можна тут.