У Львові відбулася оперативна нарада керівництва міста через військове вторгнення Росії. Школи перевели на дистанційне навчання, садочки працюють у черговому режимі, мешканців закликають за можливості залишатися вдома. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Решта за можливості – залишайтесь сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас. У цей час важливо слідкувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації Слава Україні!", – закликав міський голова Львова Андрій Садовий.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив, що школи, садочки і університети на Львівщині переходять на дистанційний режим роботи.

Також усі рейси з та до Міжнародного аеропорту "Львів" скасовано у зв'язку з закриттям повітряного простору. Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.

У Львові понад 6 тисяч приміщень придатні для укриття мешканців міста. Це підвали і паркінги. Переглянути мапу із укриттями можна тут.

Що відомо

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У Львові понад 6 тисяч приміщень придатні для укриття мешканців міста. Це підвали і паркінги. Переглянути мапу із укриттями можна тут.