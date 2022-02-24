На Донеччині надзвичайні службі ліквідують наслідки обстрілу - Кириленко

Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.

Інформація щодо ведення бойових дій на території області:

24.02.2022 підрозділи Головного управління залучені до гасіння пожежі, внаслідок ведення бойових дій, приватного житлового будинку на двох господарів за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район.

О 06:43 пожежу локалізовано на площі 225 м.кв. Внаслідок обстрілу одна особа постраждала (жінка), госпіталізована до лікувального закладу. Попередньо внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень різного характеру 7 житлових будинків. Інформація уточнюється.

За оперативними даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них - одна дитина. Їм надається медична допомога.

Офіційно повідомляю: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ.

Вибухи пролунали і у Краматорську. Перші - о 5-й ранку.

Антон Геращенко додав, що обстріл у Краматорьску був по території аеродрому.