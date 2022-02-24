Окупанти погрожували патрулю ОБСЄ та відібрали БПЛА

23 лютого на окупованій території Луганщини бойовики незаконних збройних формувань погрожували патрульним СММ ОБСЄ та відібрали БПЛА. Також команда СММ бачила російського військового.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ за 23 лютого.

Поблизу населеного пункту Родакове на окупованій Луганщині члени Місії проводили політ безпілотника, про який завчасно повідомили. До них підійшли двоє бойовиків та наказали патрулю переїхати в інше місце. Команда СММ також бачила третю особу у формі із зображенням прапора РФ на плечі

Патруль перемістився на іншу ділянку. Тут до них під'їхала зелена автівка, у якій знаходились два бойовики.

"Вони кричали на співробітників СММ та погрожували знищити літальний апарат. Команда Місії припинила політ БПЛА і знову переїхала на інше місце, цього разу на південну околицю Родакова", - йдеться у звіті.

На новій ділянці до патруля знову під'їхала таж сама автівка, в якій вже було троє озброєних бойовиків. Вони знов почали кричати, а один з них погрожував зброєю.

Бойовики відібрали пульт від БПЛА та намагались його посадити, але зв'язок з апаратом був втрачений. Після цього бойовики вимагали від СММ віддати карту пам'яті.

"Спостерігачі пояснили, що картка пам'яті була всередині літального апарату, після чого члени збройних формувань знову забрали пульт управління та оглянули його у пошуках картки пам'яті. Патруль СММ не намагався повернути пульт управління та негайно покинув цей район", - повідомили у звіті.

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