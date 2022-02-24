Окупанти погрожували патрулю ОБСЄ та відібрали БПЛА

23 лютого на окупованій території Луганщини бойовики незаконних збройних формувань погрожували патрульним СММ ОБСЄ та відібрали БПЛА. Також команда СММ бачила російського військового.
Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ за 23 лютого.
Поблизу населеного пункту Родакове на окупованій Луганщині члени Місії проводили політ безпілотника, про який завчасно повідомили. До них підійшли двоє бойовиків та наказали патрулю переїхати в інше місце. Команда СММ також бачила третю особу у формі із зображенням прапора РФ на плечі
Патруль перемістився на іншу ділянку. Тут до них під'їхала зелена автівка, у якій знаходились два бойовики.
"Вони кричали на співробітників СММ та погрожували знищити літальний апарат. Команда Місії припинила політ БПЛА і знову переїхала на інше місце, цього разу на південну околицю Родакова", - йдеться у звіті.
На новій ділянці до патруля знову під'їхала таж сама автівка, в якій вже було троє озброєних бойовиків. Вони знов почали кричати, а один з них погрожував зброєю.
Бойовики відібрали пульт від БПЛА та намагались його посадити, але зв'язок з апаратом був втрачений. Після цього бойовики вимагали від СММ віддати карту пам'яті.
"Спостерігачі пояснили, що картка пам'яті була всередині літального апарату, після чого члени збройних формувань знову забрали пульт управління та оглянули його у пошуках картки пам'яті. Патруль СММ не намагався повернути пульт управління та негайно покинув цей район", - повідомили у звіті.
Що відомо
- Від початку 23 лютого російські окупанти 75 разів відкривали вогонь, з них 71 — застосовували важке озброєння. Один український військовий загинув, ще один — поранення, а двоє — бойове травмування.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Ватажки так званих"ДНР" та "ЛНР" офіційно звернулись до Путіна за військовою допомогою.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.