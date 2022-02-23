Харків прийме дітей-сиріт з міста Щастя на Луганщині

Дітей-сиріт привезуть з міста Щастя Луганської області до харківського пансіонату.

Про це в ефірі "1+1" сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

"Завтра ми чекаємо на дітей з дитячого будинку в Щасті. Ми підготували для них наш комунальний пансіонат. Із задоволенням їх приймемо, і вони житимуть у нас, скільки необхідно", — сказав Терехов.

Напередодні з Луганщини волонтери вивезли групу підлітків.

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