Надзвичайний стан на Миколаївщині: в області почав діяти оперативний штаб

З 23 лютого, відповідно до закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" на території області почав діяти оперативний штаб для координації дій в умовах надзвичайного стану. Штаб очолив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Про це йдеться на сторінці обладміністрації у Facebook.

Штаб займатиметься координуванням дій виконавчих органів влади, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час надзвичайного стану.

На першому засіданні затвердили склад штабу. До нього увійшли представники обласних силових, військових та екстрених структур, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Головам райдержадміністрацій доручили та рекомендували міським, селищним, сільським головам провести інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо введеного на всій території України режиму надзвичайного стану та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних заходів.

Також розглянули питання забезпечення резерву паливно-мастильних матеріалів та стан матеріального забезпечення Сил територіальної оборони.

Окрім цього, члени штабу обговорили правки до процедури закупок під час надзвичайного стану за спрощеною процедурою, які подасть Миколаївська обладміністрація до Кабміну.

Щодня о 10:00 будуть відбуватися брифінги щодо діяльності оперативного штабу.

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