Надзвичайний стан на Миколаївщині: в області почав діяти оперативний штаб

З 23 лютого, відповідно до закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" на території області почав діяти оперативний штаб для координації дій в умовах надзвичайного стану. Штаб очолив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
Про це йдеться на сторінці обладміністрації у Facebook.
Штаб займатиметься координуванням дій виконавчих органів влади, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час надзвичайного стану.
На першому засіданні затвердили склад штабу. До нього увійшли представники обласних силових, військових та екстрених структур, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
Головам райдержадміністрацій доручили та рекомендували міським, селищним, сільським головам провести інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо введеного на всій території України режиму надзвичайного стану та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних заходів.
Також розглянули питання забезпечення резерву паливно-мастильних матеріалів та стан матеріального забезпечення Сил територіальної оборони.
Окрім цього, члени штабу обговорили правки до процедури закупок під час надзвичайного стану за спрощеною процедурою, які подасть Миколаївська обладміністрація до Кабміну.
Щодня о 10:00 будуть відбуватися брифінги щодо діяльності оперативного штабу.
Що відомо
- Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану.
- Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- США та Британія запровадили санкції проти Росії після рішення про визнання "Л/ДНР".