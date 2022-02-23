Введення надзвичайного стану. Як голосували закарпатські мажоритарники

Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану. За постанову проголосували 335 народних депутатів, ще чотири парламентарі утрималися під час голосування.
Відповідно до інформації на сайті Верховної ради, всі шість депутатів-мажоритарників від Закарпаття проголосували "за". Це Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"), Михайло Лаба (фракція "Слуга народу"), Василь Петьовка (депутатська група "Довіра"), Валерій Лунченко (депутатська група "Довіра") та Владислав Поляк (депутатська група "Довіра") та Роберт Горват (депутатська група "Довіра").
Надзвичайний стан вводиться з опівночі 24 лютого терміном на 30 днів у всіх областях України, крім зони ООС.
Відповідно до постанови, надзвичайний стан передбачає такі обмеження (там, де вказано за потреби, вони впроваджуються штабами області):
Які права у людей під час надзвичайного стану
Люди мають право отримувати інформацію про надзвичайний стан від ЗМІ.
Місцеві органи або органи військових адміністрацій мають забезпечити людей засобами захисту. Якими саме, визначають по факту події. Окрім цього, люди мають право на соціальний захист, наприклад, на компенсацію зруйнованого житла. Проте, як пояснює юрист Микола Хахула, розмір відшкодування не встановлений і в кожному випадку розглядається окремо.
Також в законі про надзвичайний стан йдеться: "Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод".
Які у людей обов’язки під час надзвичайного стану
При надзвичайному стані можуть встановити особливий режим в’їзду-виїзду або взагалі обмежити пересування на території, де його ввели. Також можуть обмежити рух транспорту і перевіряти його. Ще можуть заборонити мітинги, фестивалі, вуличні концерти, страйки, — тобто все, де очікується велика кількість людей. Комендантська година, перевірка документів та огляд особистих речей — теж допускаються.
Також у виняткових випадках може йтися про тимчасове вилучення майна — як юридичних осіб, так і звичайних людей, та залучення до рятувальних робіт, але на добровільній основі.
При цьому не можна залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.
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Що відомо
- РНБО 23 лютого звернулася до Верховної ради з поданням про запровадження надзвичайного стану в усіх областях України, окрім територій проведення ООС.
- Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".