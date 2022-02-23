Введення надзвичайного стану. Як голосували закарпатські мажоритарники

Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану. За постанову проголосували 335 народних депутатів, ще чотири парламентарі утрималися під час голосування.

Відповідно до інформації на сайті Верховної ради, всі шість депутатів-мажоритарників від Закарпаття проголосували "за". Це Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"), Михайло Лаба (фракція "Слуга народу"), Василь Петьовка (депутатська група "Довіра"), Валерій Лунченко (депутатська група "Довіра") та Владислав Поляк (депутатська група "Довіра") та Роберт Горват (депутатська група "Довіра").

Надзвичайний стан вводиться з опівночі 24 лютого терміном на 30 днів у всіх областях України, крім зони ООС.

Відповідно до постанови, надзвичайний стан передбачає такі обмеження (там, де вказано за потреби, вони впроваджуються штабами області):

Обмеження, які передбачає надзвичайний стан. Інфографіка: Суспільне

Які права у людей під час надзвичайного стану

Люди мають право отримувати інформацію про надзвичайний стан від ЗМІ.

Місцеві органи або органи військових адміністрацій мають забезпечити людей засобами захисту. Якими саме, визначають по факту події. Окрім цього, люди мають право на соціальний захист, наприклад, на компенсацію зруйнованого житла. Проте, як пояснює юрист Микола Хахула, розмір відшкодування не встановлений і в кожному випадку розглядається окремо.

Також в законі про надзвичайний стан йдеться: "Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод".

Які у людей обов’язки під час надзвичайного стану

При надзвичайному стані можуть встановити особливий режим в’їзду-виїзду або взагалі обмежити пересування на території, де його ввели. Також можуть обмежити рух транспорту і перевіряти його. Ще можуть заборонити мітинги, фестивалі, вуличні концерти, страйки, — тобто все, де очікується велика кількість людей. Комендантська година, перевірка документів та огляд особистих речей — теж допускаються.

Також у виняткових випадках може йтися про тимчасове вилучення майна — як юридичних осіб, так і звичайних людей, та залучення до рятувальних робіт, але на добровільній основі.

При цьому не можна залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.

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