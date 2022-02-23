1602 дітей щепили від поліомієліту впродовж трьох тижнів на Закарпатті

На Закарпатті першою дозою вакцинували від поліомієліту 25% дітей від запланованої кількості впродовж трьох тижнів з початку кампанії. Про це Суспільному повідомила координаторка вакцинальної кампанії на Закарпатті Олена Верстюк-Шарапа.

За її словами, першу дозу отримали 1602 дитини, другу — 850. «У більшості областей під час кампанії вакцинували 25-29% дітей від запланованих. Тож у нас більш-менш середній показник по Україні», — зауважила координаторка.

Що відомо:

Вакцинальна кампанія від розпочалася 1 лютого. Під час першого етапу щепили дітей віком від шести місяців до шести років, які пропустили вакцинацію за національним календарем щеплень.

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