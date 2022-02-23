Надзвичайні ситуації: як працюватимуть медзаклади на Тернопільщині

Національна служба здоров’я України розширила пакети медичних послуг, які лікарні можуть надавати безплатно. Серед нових пакетів – "Готовність до реагування на надзвичайні ситуації".

Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, на Тернопільщині цей пакет надаватимуть п’яти медзакладам, зокрема, другій міській лікарні Тернополя, обласному фтизіупольмонологічному центру, Заліщицькій і Кременецькій районним лікарням.

35 ліжок підготували в другій міській лікарні Тернополя на випадок надзвичайної ситуації. Також працюватимуть дві спеціалізовані реанімаційні та терапевтичні бригади медиків, розповів директор закладу Ростислав Левчук.

Тернопільська міська рада Директор Тернопільської міської лікарні №2 Ростислав Левчук

"Забезпечені медикаментозними виробами медичного призначення, перев’язочним матеріалом, їх повинно вистачити на місяць. В лікарні є система підземних переходів, яка з’єднує всі корпуси. Ця система в хорошому стані, її й сьогодні використовують".

Тернопільська міська рада Лікарняна палата на випадок надзвичайної ситуації

Загалом у лікарні є 435 ліжок. У разі надзвичайної ситуації чи війни, їх усі можуть використовувати для надання допомоги пацієнтам, розповів Ростислав Левчук.

Також спеціалізованим медичним закладом для надання допомоги у випадку надзвичайної ситуації є Тернопільська лікарня швидкої допомоги, каже начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Тернопільська міська рада Начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Даньчак

"Заклади вже оголосили тендерні закупівлі. Поки що завершується тендер на закупівлю медикаментів, і незабаром отримаємо їх достатню кількість.Також налагоджена співпраця з обласною станцією переливання крові. Є угоди, є договори, і наші заклади зможуть отримувати все необхідне".

У цих медзакладах є генератори, які, у випадку знеструмлення, можуть забезпечити безперебійну роботу, розповів чоловік.

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