Маріуполь візьмуть під посилену охорону — ОП

Маріуполь візьмуть під посилену охорону. Про це йшлося під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де триває Операція об’єднаних сил.

Зокрема, під час наради учасники детально обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військо-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена.

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Проведення перших навчальних зборів ТрО заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську, повідомив командувач Сил територіальної оборони.

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Що відомо