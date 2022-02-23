Санкції щодо депутатів Держдуми РФ. Як голосували нардепи з Кіровоградщини

На засіданні 23 лютого Верховна Рада України запропонувала Раді нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти депутатів Державної думи Російської Федерації, які ініціювали визнання терористичних організацій "Л/ДНР" незалежними державами. За відповідну постанову проголосували 322 депутатів, шестеро з яких представляють у парламенті Кіровоградську область.

У голосуванні брали участь шість з семи народних депутатів від Кіровоградської області: Богдан Торохтій, Олександр Дануца, Олег Тарасов, Ігор Мурдій та Юрій Кузбит – із фракції політичної партії "Слуга народу" та позафракційний нардеп Олег Воронько. Усі проголосували "за".

Позафракційний депутат Олесь Довгий, обраний в окрузі №102, був відсутній на засіданні. За словами помічниці-консультантки депутата Алли Ярмолюк, нині Олесь Довгий хворіє на коронавірус, тож не може бути присутній у Верховній Раді.

Суспільне Кропивницький

Що відомо

Згідно з постановою, яку ухвалила Верховна Рада, народні депутати пропонують застосувати такі персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):

блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

До санкційного переліку внесли 351 людину. Рада нацбезпеки може розширити цей перелік тими російськими політиками, які 22 лютого проголосували за визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", зазначили у профільному комітеті під час обговорення постанови.

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