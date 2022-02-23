На Житомирщині розпочали оповіщення військовослужбовців оперативного резерву

У центрах комплектування та соціальної підтримки області розпочали оповіщення військовослужбовців оперативного резерву. Про це Суспільному розповів заступник обласного військового комісара Олександр Рець.

За його словами, з 24 лютого резервісти прибуватимуть до центрів комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Далі їх направлять для проходження служби у бойові бригади.

"Вчора (22 лютого – ред.) Президент України Володимир Зеленський оголосив указ про призов резервістів на військову службу. Після оповіщення хлопці прибувають до територіальних центрів комплектування, де проводиться медичний огляд та опитування. І після цього вони відправляються до місць проходження служби. По прибуттю в бригаду їх зараховують на всі види забезпечення і вони стають військовослужбовцями. Тобто їм іде нарахування грошового забезпечення. Термін проходження служби резервістами – один рік", – розповів Олександр Рець.

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