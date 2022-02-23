Без світла та води: як живуть люди у селищах на Донеччині

Жителі селища Озарянівка, що на Донеччині, залишилися без води через знеструмлення станції. Також люди майже тиждень живуть без електрики - через обстріли пошкоджено електричні опори в районі Шумів. Ремонтні роботи не розпочинають, бо нема гарантій тиші.

За вісім років війни люди в Озарянівці без світла живуть по кілька місяців на рік, до перебоїв з електрикою звикли. Більшість купили собі генератори. Вмикають їх на кілька годин вдень. Місцева жителька Галина Сорока каже, користуватися ним дорого.

"Ми вмикаємо генератор тільки ввечері на дві години та годину вранці, тому що бензин дуже дорогий. Немає за що його купити", - розповіла голова комітету самоорганізації селища Озарянівка "Джерело" Галина Сорока.

За п'ять годин генератор використовує близько трьох літрів палива, каже жінка.

"Телевізор - ні, тут хоча б камера, щоб продукти не зіпсувалися", - додала Галина Сорока.

Немає світла й води у в селі Дружба.

Електропостачання відсутнє в цих селах з 17 лютого. Обстрілами бойовиків перебиті електроопори в районі Шумів.

"Це якраз на лінії на непідконтрольний території. Ми написали в штаб ООС на виконання робіт, наша сторона підтверджує дозвіл на виконання, а непідконтрольна сторона дозвіл не надає, тому чекаємо дозвіл від непідконтрольної", - розповів заступник керівника Торецької військово-цивільної адміністрації Юрій Євсіков.

В Дружбі та Озарянівці проживає близько чотирьох сотень людей.