Трьом водіям транспортних засобів у Запоріжжі співробітники патрульної поліції виписали адміністративні постанови за перешкоджання вільного проїзду пожежно-рятувального автомобіля з увімкненими спецсигналами. Тим часом автомобіль швидкої допомоги, який супроводжували патрульні, не мав перешкод у русі.

Про це Суспільному повідомила старша інспекторка пресслужби Запорізької патрульної поліції у Запорізькій області Катерина Шевченко.

Громадську акцію щодо виявлення порушників правил дорожнього руху “Ми поспішаємо врятувати життя” 23 лютого провели представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики та патрульні.

"Ці водії отримали від патрульних постанови за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де сума штрафу складатиме 680 гривень", — каже Катерина Шевченко.

Начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області Олександр Сичов нагадує, що водії, які заважають проїзду спецтранспорту, можуть стати причиною травмування або навіть загибелі людей.

Тому вкотре наголошують — при необхідності водії мають звільнити дорогу для спеціального транспорту.

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