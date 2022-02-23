"Йде оповіщення". На Сумщині стартував призов резервістів

На Сумщині, як і в усій Україні, 23 лютого стартував призов резервістів на військову службу. Начальник відділення запасу і кадрів Сумського районного центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Сезько, розповів Суспільному, кого і як призивають.

“Наразі йде оповіщення військовозобов’язаних, котрі були звільнені в період з 2014 по 2022 рік. Воно проводиться в три етапи. Перший етап, відповідно до отриманих і наявних списків резервістів, проводиться їх обдзвін в телефонному режимі. Після чого надаються відповідні розпорядження до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад для проведення їх оповіщення за реєстрацією місця проживання вказаних осіб. І третє оповіщення відбувається вже саме за місцем вже їхньої фактичної роботи”, — зазначив він.

Суспільне Суми

З моменту отримання оповіщення на роботі військовозобов’язаний протягом доби має приїхати до своєї військової частини або до Центру комплектування за місцем проживання.

“Для прикладу, якщо резервіст проходив службу у військовій частині А-1476, наприклад, на посаді водія роти матеріального забезпечення, то він в цьому випадку, прибуваючи до ЦК та СП (ред. територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), після проходження комісії, потрапляє на цю саму посаду, у цей самий підрозділ, до цієї самої військової частини, де він цю службу проходив”, — зазначив речник військового комісара області Олександр Бондаренко.

За словами Андрія Сезька, військові навчання планують організувати в березні, в тому числі і на території Сумської області.

23 лютого Едуард Пінчук з власної ініціативи прийшов до військкомату, зараз вони називаються Центрами комплектації. Говорить, з серпня 2014-го по вересень 2015 року у складі 79-ї бригади, на той час, високомобільних військ, а зараз – десантно-штурмова бригада, брав участь у боях з російськими окупантами в Донецькій області. В тому числі – в Донецькому аеропорту.

Суспільне Суми

“Побачив у фейсбуці і прийшов, щоб уточнити свої дані, чи дійсно я буду направлений за своєю спеціальністю і на те місце, де перебуваю у резерві першої групи. Розумію ситуацію, яка склалася в країні, що потрібно все це робити, і я є військовозобов’язаним. Є реально бойовий досвід, в першу чергу потрібно таких людей, які мають бойовий досвід: щоб вони допомогли країні в скрутну хвилину”, — говорить він.

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