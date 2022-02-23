У Житомирі шість учасників бойових дій завершили ІТ-курси

23 лютого у Житомирі шестеро учасників бойових дій завершили ІТ-курси, якій вони проходили на базі Поліського національного університету. Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

За її словами, співорганізатори проєкту зараз формують наступну групу для навчання. Вона складатиметься з п'яти учасників бойових дій на сході України.

"Плануємо навчання двох груп у березні. Курс продовжуватиметься до осені, і в нас вже є бажаючі на ці курси", – сказала Юрченко.

Фото: Суспільне Житомир Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб

Володимир Ткаченко один з шести учасників проєкту. Після 25 років військової служби чоловік за три місяці опанував нову професію – інженер з автоматизації. 23 лютого він отримав сертифікат з відзнакою.

"Перші кроки були складними, – каже Володимир Ткаченко. – Було дуже важко зрозуміти, як це працює, саму логіку роботи. Але потім, коли зрозумів базові кроки, програмування стає все зрозумілішим".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Ткаченко, учасник курсу

Навчальний центр, де учасники пройшли курс, створили на базі Поліського університету.

"Окрім соціальної складової, яку несе даний проєкт, ми показуємо, що Житомирщина, не залежно від того, що зараз такі виклики часу, має перспективи для розвитку", – сказав проректор університету Іван Мартинчук.

ІТ-курси дають ветеранам можливість після демобілізації змінити професію та знайти нову роботу.

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