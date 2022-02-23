У Запорізькій області розпочався призов резервістів

З 23 лютого в Запоріжжі та області розпочався призов резервістів на військову службу.

Про це Суспільному повідомив заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін.

Як раніше повідомляло Суспільне, вчора президент України підписав відповідний наказ. До Збройних Сил України планують призвати 36 тисяч осіб, до Національної гвардії – 5 тисяч осіб та до складу органів військового управління та військових частин Державної прикордонної служби – 5 тисяч осіб.

"Людина може перебувати у резерві в нас двома способами: перебування на контракті, тобто проходження військової служби у військовому резерві за контрактом, а також може потрапити до оперативного резерву під час звільнення з відповідних військових частин. Ми проводимо оповіщення всіх осіб, які перебувають в оперативному резерві".

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Якунін

Резервісти за викликом мають прибути до територіального центру та пройти медичний огляд:

"За результатами цього огляду буде прийматися відповідне рішення, придатний він для проходження служби під час призову оперативного резерву або не придатний. В разі прийняття рішення про придатність територіальні центри комплектують відповідні команди, і ми доставляємо до визначених військових частин цих військовослужбовців", — сказав Андрій Якунін.

За словами Андрія Якуніна, військовослужбовець може особисто прибути до військової частини. У такому разі командир ухвалює рішення щодо призову особи та проходження медичної комісії по місцю служби:

"Службу вони будуть проходити до 365 днів, тобто до року. На цей весь час за цими особами буде зберігатися і місце роботи, і середній заробіток. Окрім цього, вони будуть отримувати грошове забезпечення на рівні з іншими військовослужбовцями контрактної служби.Якщо вони будуть виконувати завдання в операції об’єднаних сил, також вони будуть відповідні отримувати доплати, як і за другу, і за першу лінію", — додав він.

Ухилення від призову карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років — сказав Андрій Якунін. Загалом в області планують мобілізувати близько двох тисяч осіб.

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