Житомирський центр ПМСД отримав 600 упаковок ліків від коронавірусу

Міський центр первинної медико-санітарної допомоги Житомира отримав 600 упаковок препарату "Молнупіравір", який використовують для лікування коронавірусу. Про це Суспільному розповів медичний директор Житомирського ЦПМСД Олександр Косміна.

За його словами, препарат розділили між амбулаторіями міста.

"Між амбулаторіями препарат розподіляли залежно від кількості задекларованого дорослого населення. Цей препарат розподіляється, в першу чергу, серед людей віком 18 років і старше, а також між групами ризику. Тобто тими людьми, у яких хвороби може проходити важче. При лікуванні коронавірусу на сьогоднішній день таких препаратів немає. Ми отримали таблетовану форму, для пацієнтів це зручніше", – каже Олександр Косміна.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Косміна

Фото: Суспільне Житомир

Сімейна лікарка Тетяна Каменчук розповіла кореспондентам Суспільного, що протикоронавірусний препарат "Молнупіравір" вже призначила двом своїм пацієнтам.

"Ми орієнтуємося на пацієнта – на його вік, супутні патології. Пацієнтка, якій я призначила цей препарат, підходить за усіма цими критеріями: вона старша за віком, має супутню серцево-судинну патологію і хворіла вона перші дні. Ми з нею по телефону спілкувалися – вона казала, що почувається краще і те, що не має ускладнень – це однозначно", – говорить лікарка.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Каменчук

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олена Піковська

Лікарі міської амбулаторії №10, що на майдані Визволення №1 , отримали 50 упаковок препарату "Молнупіравір". За словами завідувачки амбулаторії Олени Піковської, одна упаковка препарату розрахована на один курс лікування одного пацієнта.

"Це препарат прямої противірусної дії, який застосовується для пацієнтів з легким та середнім ступенем важкості перебігу коронавірусу у тих пацієнтів, у яких хвороба прогресує дуже швидко і які мають супутню патологію. Саме таким пацієнтам рекомендовано цей препарат. Отримати його можна у сімейного лікаря безкоштовно . Це досить досліджений препарат, але дуже багато нюансів, пересторог і побічних дій", – каже Олена Піковська.

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