ДТП у Черкасах: чоловіка у важкому стані ушпиталили

У дорожньо-транспортній пригоді в Черкасах отримали травми четверо людей. Чоловіка у важкому стані медики екстренки доправили до лікарні, розповіла Суспільному речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, у диспетчерську екстренки близько 18-ї години надійшов виклик про ДТП на перехресті вулиць Чигиринської та Пацаєва.

"Повідомили, що зіштовхнулися ГАЗ «Волга» та Renault Kangoo. Останній від удару перекинувся. Попередньо диспетчеру повідомили про чотирьох травмованих, один з яких перебуває у важкому стані", — розповіла Ірина Назарок.

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

За її словами, до місця події виїхали три бригади екстренки.

"Трьох учасників аварії медики швидкої оглянули, та від госпіталізації вони відмовились. Пасажира з авто Renault Kangoo медики доправили до Третьої Черкаської міської лікарні", — повідомила речниця.

З її слів, попередньо у 52-річного чоловіка виявили політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забійні рани голови, закриту травму грудної клітки, перелом ребер і закриту травму живота.

Суспільне звернулося по коментар до пресслужби Поліції у Черкаській області.

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