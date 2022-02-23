ДТП у Черкасах: чоловіка у важкому стані ушпиталили

У дорожньо-транспортній пригоді в Черкасах отримали травми четверо людей. Чоловіка у важкому стані медики екстренки доправили до лікарні, розповіла Суспільному речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
За словами речниці, у диспетчерську екстренки близько 18-ї години надійшов виклик про ДТП на перехресті вулиць Чигиринської та Пацаєва.
"Повідомили, що зіштовхнулися ГАЗ «Волга» та Renault Kangoo. Останній від удару перекинувся. Попередньо диспетчеру повідомили про чотирьох травмованих, один з яких перебуває у важкому стані", — розповіла Ірина Назарок.
За її словами, до місця події виїхали три бригади екстренки.
"Трьох учасників аварії медики швидкої оглянули, та від госпіталізації вони відмовились. Пасажира з авто Renault Kangoo медики доправили до Третьої Черкаської міської лікарні", — повідомила речниця.
З її слів, попередньо у 52-річного чоловіка виявили політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забійні рани голови, закриту травму грудної клітки, перелом ребер і закриту травму живота.
Суспільне звернулося по коментар до пресслужби Поліції у Черкаській області.
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