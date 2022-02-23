"Об'єднатися незалежно від політичних поглядів". Херсонці провели віче

У Херсоні на 17.00 зібрали віче на площі Свободи. Містяни прийшли, щоб показати, що Херсон – це Україна, що люди об'єднані та готові дати відсіч ворогові, сказала одна з організаторок акції Оксана Погомій.

Оксана Погомій говорить, що зараз основне завдання для українців – об`єднатися, незалежно від політичних поглядів.

"Щоб зараз пріоритет був і акценти розставлялися на тому, що тут Україна і що ми хочемо щоби тут вона так і залишалась. А для цього треба допомагати, щоб швидше тероборона у нас запрацювала", - каже співорганізаторка віча.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

На захід запрошували людей у соцмережах та передавали інформацію через знайомих. Кожен охочий міг висловити свою думку щодо подій, які зараз відбуваються в Україні.

"Не тільки Херсон, а і область повинні об`єднатися в своєрідний штаб спротиву капітуляції, що ми вже робимо. Для того, щоб налагодити місток, який допоможе розуміти владні процеси, надати необхідну допомогу військовим, протидіяти окупації. Ми відстоюємо Херсонщину всі разом", - каже співорганізаторка віча Інна Усачова.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Мирослава Ільчишина протягом 6 років була на війні на сході. Зараз говорить потрібно, щоб люди зберігали спокій, але були готові дати відсіч ворогові.

"Треба адекватно реагувати, щоб не було зайвих рухів. Треба, щоб все було зважено", - каже учасниця заходу.

На віче прийшов колектив обласного театру Куліша, актриса Олександра Тарновська каже, що тут всі працівники, які не залучені 23 лютого у виставі.

"Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається у нас в країні. Ми повинні бути сильними, ми не маємо піддаватись паніці. Країна з нами. Я корінна херсонка вірю, що ми будемо відстоювати свою країну, своє рідне місто", - каже актриса.

На віче прийшов керівник представництва меджлісу кримськотатарського народу у Херсонській області Абмеджит Сулейманов. Говорить – кримськотатарський народ завжди підтримував і підтримуватиме цілісність і суверенітет України.

"Україна завжди захистить себе. Нічого у Росії не вийде. Тому що сьогодні і в Росії є люди, які розуміють, що відбувається", каже чоловік.

За підрахунками Суспільного у віче взяли участь понад дві сотні херсонців.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

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