"Об'єднатися незалежно від політичних поглядів". Херсонці провели віче

У Херсоні на 17.00 зібрали віче на площі Свободи. Містяни прийшли, щоб показати, що Херсон – це Україна, що люди об'єднані та готові дати відсіч ворогові, сказала одна з організаторок акції Оксана Погомій.
Оксана Погомій говорить, що зараз основне завдання для українців – об`єднатися, незалежно від політичних поглядів.
"Щоб зараз пріоритет був і акценти розставлялися на тому, що тут Україна і що ми хочемо щоби тут вона так і залишалась. А для цього треба допомагати, щоб швидше тероборона у нас запрацювала", - каже співорганізаторка віча.
На захід запрошували людей у соцмережах та передавали інформацію через знайомих. Кожен охочий міг висловити свою думку щодо подій, які зараз відбуваються в Україні.
"Не тільки Херсон, а і область повинні об`єднатися в своєрідний штаб спротиву капітуляції, що ми вже робимо. Для того, щоб налагодити місток, який допоможе розуміти владні процеси, надати необхідну допомогу військовим, протидіяти окупації. Ми відстоюємо Херсонщину всі разом", - каже співорганізаторка віча Інна Усачова.
Мирослава Ільчишина протягом 6 років була на війні на сході. Зараз говорить потрібно, щоб люди зберігали спокій, але були готові дати відсіч ворогові.
"Треба адекватно реагувати, щоб не було зайвих рухів. Треба, щоб все було зважено", - каже учасниця заходу.
На віче прийшов колектив обласного театру Куліша, актриса Олександра Тарновська каже, що тут всі працівники, які не залучені 23 лютого у виставі.
"Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається у нас в країні. Ми повинні бути сильними, ми не маємо піддаватись паніці. Країна з нами. Я корінна херсонка вірю, що ми будемо відстоювати свою країну, своє рідне місто", - каже актриса.
На віче прийшов керівник представництва меджлісу кримськотатарського народу у Херсонській області Абмеджит Сулейманов. Говорить – кримськотатарський народ завжди підтримував і підтримуватиме цілісність і суверенітет України.
"Україна завжди захистить себе. Нічого у Росії не вийде. Тому що сьогодні і в Росії є люди, які розуміють, що відбувається", каже чоловік.
За підрахунками Суспільного у віче взяли участь понад дві сотні херсонців.
Що відомо:
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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