У Дніпрі прийняли рішення знести головну недобудову міста — готель "Парус"

23 лютого депутати Дніпровьскої міської ради ухвалили рішення демонтувати готель "Парус". Про це стало відомо під час 16-ї сесії міськради.

За словами секретаря міськради Олександра Санжари, будівлю неможливо використовувати в подальшому.

"Готельний комплекс «Парус» - це недобудова, яка стоїть з 70-х років і яка не є функціональною. Тобто, він фактично є пам’ятником того, як відбувалися процеси в Радянському Союзі. Будівлю неможливо навіть якимось чином експлуатувати, тому що вона спроєктована радянськими інженерами, за радянськими нормами. Там навіть висоти стелі не вистачає для ведення якихось бізнес-процесів. ЇЇ також неможливо завершити, зробити готелем - нічого неможливо зробити", - пояснив Олександр Санжара.

Демонтажом та утилізацією готелю "Парус" займеться комунальне підприємство "Дніпроековторресурс".

Що відомо

Будівлю готелю "Парус" на набережній у Дніпрі почали зводити понад 40 років тому.

Згідно з проєктом, готель "Парус" повинен був мати 32 поверхи і бути 114 метрів заввишки.

3 лютого 2022 року Верховний суд України виніс рішення повернути готель у комунальну власність.

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