Розгортання додаткових військових підрозділів Угорщини біля українського кордону ініційовали з метою підготовки до можливого прибуття біженців. Про це 23 лютого повідомив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі на зустрічі з головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації.

Також генеральний консул зазначив, що додатково розгорнули війська у східній частині Угорщини для виконання гуманітарних завдань, але виключно у випадку подальшої ескалації конфлікту. Угорщина ж, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України, — йдеться у повідомленні.

За словами Йожефа Бочкаі, генконсульство Угорщини в Ужгороді працює у штатному режимі.

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