Розгортання додаткових військових підрозділів Угорщини біля українського кордону ініційовали з метою підготовки до можливого прибуття біженців. Про це 23 лютого повідомив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі на зустрічі з головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації.
Також генеральний консул зазначив, що додатково розгорнули війська у східній частині Угорщини для виконання гуманітарних завдань, але виключно у випадку подальшої ескалації конфлікту. Угорщина ж, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України, — йдеться у повідомленні.
За словами Йожефа Бочкаі, генконсульство Угорщини в Ужгороді працює у штатному режимі.
Що відомо:
- 22 лютого Угорщина перекидає війська до східних кордонів для посилення безпеки через ймовірне вторгнення Росії в Україну. Таке рішення ухвалив міністр оборони Угорщини Тібор Бенко для вирішення безпекових і гуманітарних питань у зв’язку із ситуацією в Україні.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.