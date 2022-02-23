У селі на Одещині побудують спортзал за 35 млн

В селі Теплиця Одеської області побудують сільський спортзал. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Новий спортзал планують збудувати у селі Теплиця по вулиці Центральній, 151а. Підряднику буде потрібно звести будівлю, встановити там опалювальну, вентиляційну, каналізаційну та протипожежну системи, забезпечити електропостачання та облаштувати прилеглу територію.

На будівництво виділили 35 498 472 грн. Роботи потрібно буде завершити до 1 березня 2023 року.

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