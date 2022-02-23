За рік на Закарпатті на берегах Тиси і її притоках виявили 88 недозволених сміттєзвалищ у 30 громадах. Про це повідомила Закарпатська ОДА у Facebook.

Значну їх частину — 70 сміттєзвалищ вдалося розібрати. 18 перебувають у процесі знищення.

Збитки від шкоди навколишньому середовищу за минулий рік становлять 122 тисячі гривень. 13 територіальних громад одержали претензії від Держекоінспекції. 7 з них вже сплатили — 56 тисяч 875 гривень.

Такі несанкціоновані сміттєзвалища виявили на території Горінчівської, Буштинської, Тячівської, Королівської, Дубівської, Нересницької, Тересвянської, Солотвинської, Хустської, Вишківської, Рахівської, Великобичківської, Богданської, Свалявської, Чопської, Пийтерфолвівської, Руськомокрянської, Виноградівської, Холмківської, Пилипецької, Рахівської, Нижньоворітської, Синевирської, Міжгірської, Усть-Чорнянської, Вільховецької, Полянської, Драгівської, Колочавської, Великоберезької територіальних громад.

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