Питання щодо звернення депутатів Миколаївської міськради до президента, Верховної Ради та Кабміну з приводу негайного посилення обороноздатності країни не увійшло до порядку денного наступної сесії, що має відбутися 24 лютого. Для затвердження відповідного рішення не набрався кворум під час засідання комісії з регламенту міськради.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла депутатка міськради, членкиня міської комісії з кворуму Олена Кісельова.
За словами Олени Кісельової, для прийняття будь-яких рішень під час засідання комісії з кворуму необхідна присутність хоча б чотирьох з шести її членів. На засіданні 23 лютого були присутні Олена Кісельова, Євгеній Павлович, Тетяна Домбровська та Владлена Транська. Під час засідання депутатка Владлена Транська вийшла з зали та не повернулася, таким чином кворум комісії був втрачений.
"Оскільки ця комісія найменша за чисельністю, коли один з її членів за особистими обставинами виходить під час комісії, кворум втрачається. І так сьогодні ми спочатку зібрали кворум, а потім його втратили майже на початку засідання", — розповіла Олена Кісельова.
Кореспонденти Суспільного звернулися по коментар до Владлени Транської, проте станом на 18:20 відповідь від депутатки не отримали.
За словами Олени Кісельової, чи буде вона виносити питання про звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну «з голосу» під час сесії, ще не вирішила.