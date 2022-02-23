У Житомирі пластуни провели квест до річниці звільнення міста від більшовиків

23 лютого у Житомирі пластуни організували та провели квест "День звитяги" до річниці звільнення міста від більшовиків. Участь у заході взяли школярі міста. Про це Суспільному розповів директор "Пластового молодіжного центру" Захар Маковський.

За його словами, квест "День звитяги" відбувається у Житомирі третій рік поспіль. Цього року участь у ньому взяли 90 дітей, віком від 12 до 16 років. Їх поділили на 18 команд.

"Квест полягає в тому, що команди отримують мапу і впродовж двох годин вони самостійно складають маршрут, бігають містом, і мають пройти максимальну кількість локацій. Кожна локація, крім тих, де є інструктори, має свої QR-коди. Діти їх заходять, зчитують інформацію, яка пов’язана з тією будівлею або особистістю, і виконують завдання", – сказав Захар Маковський.

Фото: Суспільне Житомир Захар Маковський, організатор квесту

Фото: Суспільне Житомир

Квест присвятили 104 річниці звільнення Житомира від більшовиків армією Української Народної Республіки.

"Сьогодні такі заходи є надзвичайно важливими. Особливо, якщо поглянути на події, які зараз відбуваються, свідками яких ми є. Це вимога часу, ми повинні бути небайдужими та соціально активними", – розповіла вчителька історії Анна Тупальська.

Фото: Суспільне Житомир Анна Тупальська, лідерка команди "Відчайдушні патріоти"

Учениця міського ліцею № 25 Оксана Павличенко каже, що головне у виконанні завдань квесту – це колективна робота.

"Завдання важкуваті, бо ми ще з історії такого не вчили. Але, якби тут був хтось один, то було б дуже погано, а якщо всі разом, то це круто", – каже Оксана.

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