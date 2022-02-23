На Донеччині розпочалась акція "Краматорськ, Бахмут — це Україна"

У Краматорську 23 лютого на площі Миру о 17:30 розпочалась акція "Краматорськ — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами. А Бахмуті подібна акція розпочалась біля ДК "Мартинова Є."

Про це повідомляє кореспонденти Суспільного з місця подій.

У Краматорську люди зібрались на площі Миру, фото: Суспільне Донбас У Краматорську люди зібрались на площі Миру, фото: Суспільне Донбас

У Краматорську люди зібрались на акцію, фото: Суспільне Донбас У Краматорську люди зібрались на акцію, фото: Суспільне Донбас

У Бахмуті під час акції "Бахмут - це Україна" розгорнули державний стяг

Акція "Бахмут - це Україна", фото: Суспільне Донбас Акція "Бахмут - це Україна", фото: Суспільне Донбас

Що відомо

22 лютого у Маріуполі провели акцію "Маріуполь — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами та плакатами з написами: "Ми не хочемо в "ДНР" чи Росію" та "Маріуполь — це Україна".

24 лютого така акція пройде у Слов'янську

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