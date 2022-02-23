На Донеччині розпочалась акція "Краматорськ, Бахмут — це Україна"

У Краматорську 23 лютого на площі Миру о 17:30 розпочалась акція "Краматорськ — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами. А Бахмуті подібна акція розпочалась біля ДК "Мартинова Є."
Про це повідомляє кореспонденти Суспільного з місця подій.
У Краматорську люди зібрались на площі Миру, фото: Суспільне Донбас
У Краматорську люди зібрались на акцію, фото: Суспільне Донбас
У Бахмуті під час акції "Бахмут - це Україна" розгорнули державний стяг
Акція "Бахмут - це Україна", фото: Суспільне Донбас
Що відомо
- 22 лютого у Маріуполі провели акцію "Маріуполь — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами та плакатами з написами: "Ми не хочемо в "ДНР" чи Росію" та "Маріуполь — це Україна".
- 24 лютого така акція пройде у Слов'янську