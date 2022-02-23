Депутати міськради скасували "позаблоковий статус" Запоріжжя

23 лютого, під час 13-ї сесії Запорізької міської ради депутати підтримали скасування рішення прийнятого у 2006 році – про проголошення Запоріжжя "територією без НАТО".

Про це стало відомо з онлайн-трансляції сесії на муніципальному телеканалі.

Проєкт підготували голови фракцій "Слуга Народу Регіна Харченко, "Європейська солідарність" Микола Бєлий та "Єднання" Геннадій Наумов.

Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту, рішення Запорізької міської ради від 05.07.2006 №16 "Про проголошення території міста Запоріжжя – територією без НАТО" підлягає скасуванню оскільки прийнято не в межах компетенції міської ради, і на даний час суперечить Конституції України.

"За" проголосувало 36 депутатів з 54 зареєстрованих у сесійній залі. Ще чотири утрималися, а 14 не голосували взагалі.

Рішення визнати Запоріжжя "територією без НАТО" Запорізька міськрада ухвалила 5 липня 2006 року. Згідно з текстом рішення, ним проголошується незгода на присутність у Запоріжжі військ, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО. Також рішення містить звернення до Верховної Ради з вимогою припинити спроби інтеграції з Північноатлантичним альянсом, оскільки, на думку авторів документу, це "ліквідує суверенітет нашої держави шляхом окупації України іноземними військами".

Скасувати рішення намагалися кілька разів, зокрема у червні минулого року, але тоді ініціатива не отримала достатньої підтримки.

Що відомо

Євроатлантичний курс України закріплений у Конституції з 7 лютого 2019 року. Згідно з Законом, підтверджується курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Нерозширення НАТО — зокрема відмова прийняття України — є однією з вимог Росії в межах так званих гарантій безпеки, які вона направила країнам Заходу в грудні 2021 року.

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