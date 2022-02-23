Чотирьом працівникам державного підприємства на Полтавщині, які, ймовірно, займалися незаконним заволодінням зерна, детективи НАБУ 22-23 лютого повідомили про підозру. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Національного антикорупційного бюро Маргарита Живага. Про яке саме йдеться підприємство не повідомляють.

За даними слідства, представники держпідприємства, ймовірно, підробляли документи, аби показати фіктивне надходження зерна від компаній на переробку. Далі перероблене зерно, яке належало державі та іншим зберігачам, відвантажували приватним компаніям під виглядом нібито раніше завезеного.

За словами речниці, через це держпідприємство незаконно втратило зерна на суму 14,8 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження колишньому гендиректору підприємства, кінцевому бенефіціару та засновнику приватних компаній повідомили про підозру за частиною п'ятою статті "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". За це передбачено, зокрема, від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

А начальника елеватора держпідприємства підозрюють за частиною першою статті "Службове підроблення". Санкція – від 34 000 до 68 000 гривень штрафу або обмеженням волі на строк до трьох років.

Що відомо: