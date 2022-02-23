23 лютого у Дніпрі під час демонтажу незаконного гаража в Індустріальному районі виявили зброю та боєприпаси. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.

За повідомленням, із незаконного гаража правоохоронці вилучили: близько 10 ящиків патронів калібру 7,6, понад 30 ящиків з набоями до мисливської зброї, гранати, РПГ, зброю та набої іншого калібру.

Правоохоронці встановлюють особу, яка може бути причетна до незаконного зберігання боєприпасів.

Поліція відкрила кримінальне впровадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі на строк до семи років.

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