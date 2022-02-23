В районі проведення операції Об’єднаних Сил загинув український військовий, ще один отримав бойове травмування. Про це повідомляє штаб ООС.

"Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння", — йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарська, Богданівки, Маріуполя, Станиці Луганської, Щастя, Авдіївки, Гранітного, Мар'їнки.

Що відомо

23 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 96 порушень, 81 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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